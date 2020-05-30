تشيلسي يسعى لضم هدف برشلونة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن تشيلسي الإنجليزي يسعى للتعاقد مع نجم فرنسا الصاعد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، أمس الجمعة، أن إدارة البلوز تسعى بقوة لضم موسى ديمبلي، مهاجم ليون، الذي يحظى أيضا باهتمام كل من مانشستر يونايتد وبرشلونة، بحسب تقارير سابقة.

وأوضحت الصحيفة أن مدرب الفريق اللندني، فرانك لامبارد، يعتبر ديمبلي أولوية صيفية، في ظل الخبرة التي يتمتع بها في الملاعب الإنجليزية، حيث لعب من قبل مع فولهام.

ويسعى تشيلسي لإيجاد بديل لمهاجمه البلجيكي، ميتشي باتشواي، الذي تأكد رحيله بعد نهاية الموسم الجاري، حيث لن يتبقى سوى الثنائي تامي أبراهام وأوليفيه جيرو.

وليست هذه المرة الأولى التي يهتم فيها تشيلسي بضم ديمبلي، حيث تابعه من قبل عندما كان في أكاديمية باريس سان جيرمان.