دي بروين يضع شرطا لتمديد عقده

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، كيفين دي بروين، وضع شرطا لقاء تمديد عقده مع فريقه.

وقد انضم دي بروين (28 عامًا) إلى مانشستر سيتي، عام 2015 قادمًا من فولفسبورغ، وينتهي عقده الحالي في صيف 2023.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن دي بروين سيوافق على التمديد، في حال إلغاء العقوبة الموقعة على السيتي من قبل يويفا، بالحرمان من المشاركة في المسابقات الأوروبية لمدة موسمين، بسبب خرق قواعد اللعب المالي النظيف.

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ويلقى الدولي البلجيكي اهتمامًا كبيرًا من عديد الأندية، أبرزها ريال مدريد وباريس سان جيرمان، خاصة بعد تصريحاته السابقة باحتمال رحيله، حال عدم إلغاء العقوبة.

وقال دي بروين عن ذلك "أنا في انتظار القرار.. أخبرنا النادي أنه سيستأنف، لهذا السبب أنتظر ما سيحدث.. أنا أثق في فريقي".

وأضاف "سنتان دون مشاركة أوروبية ستكون فترة طويلة، إذا كانت سنة واحدة سأرى".