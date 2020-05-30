كابول: 3 مصابين في جريمتي إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب 3 أشخاص بجراح، ليل الجمعة – السبت، جرّاء جريمتي إطلاق نار في قرية كابول.

والمصابون شبان أعمارهم 18 و22 و30 عامًا.

وبحسب مصادر طبيّة، فإنّ جراح الشبّان تتراوح بين طفيفة ومتوسّطة.

وأسفرت إحدى الجريمتين عن إصابة شابين (22 و30 عامًا)، وقالت الشرطة إنها أثناء تحقيقاتها في الجريمة سمعت إطلاق نار في القرية ورصدوا سيارة مشتبهة. "ورغم طلب الشرطة من سائق السيارة التي أطلقت النار التوقّف، إلا أنه فرّ من المكان حتى قطعت عليه الشرطة الطريق".

واعتقلت الشرطة 3 أشخاص أعمارهم 19 و46 و31 عامًا من القرية، وعثرت على مسدّس وذخيرة.

وقالت الشرطة إنها ستطلب من محكمة الصلح في حيفا، مساء اليوم، السبت، تمديد اعتقالهم.

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وزعمت الشرطة أنها حدّدت مشتبهين آخرين وسيجري اعتقالهم قريبا.

وتدعي الشرطة أن خلفية إطلاق النار هي نقاش حاد بين عائلين في البلدة.

29 ضحية في جرائم القتل من المجتمع العربي منذ مطلع العام

وقتل منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم، 29 شخصا في المجتمع العربي في جرائم قتل مختلفة، آخرهم ضحية جريمة حريش، صالح فوزي جربان من قرية جسر الزرقاء.

كما تبين من المعطيات أن من بين ضحايا جرائم القتل العرب في البلاد 5 نساء.

وقُتل في العام الماضي 93 عربيا بينهم 11 امرأة، علما بأنه قُتل 76 عربيا بينهم 14 امرأة في العام 2018، وقُتل 72 عربيا بينهم 10 نساء عام 2017 في جرائم قتل مختلفة بالبلاد.