شكرا لقرائتكم خبر عن المشتركة تتصدى لهجوم حوثي في التحيتا جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

السبت 30 مايو 2020 تصدت القوات المشتركة لهجوم واسع شنته مليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن، على مواقعها في مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.

مصادر عسكرية ميدانية في التحيتا ذكرت، أن مجاميع مسلحة تابعة لمليشيات الحوثي شنت هجوماً على مواقع القوات المشتركة في المديرية، دون ان تحقق تقدما، فقد تم كسرها بكل صلابة. Advertisements وأضافت المصادر أن أبطال القوات المشتركة تمكنوا من كسر الهجوم وتكبيد عناصر المليشيا خسائر بشرية ومادية فيما لاذ البقية منهم بالفرار بإتجاه أوكارهم. ويأتي تصدي القوت المشتركة للهجوم بعد إحباط محاولة تسلل للمليشيات الحوثية في مديرية حيس، ضمن خروقات المليشيات للهدنة الأممية وانتهاك مبادرة وقف إطلاق النار والقضاء على مساعي السلام.

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