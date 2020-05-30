شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل الخامسة عالميا بين الدول الأكثر تضرراً بكورونا والان مع التفاصيل

السبت 30 مايو 2020 قالت وزارة الصحة البرازيلية، إن وفيات فيروس كورونا وصلت إلى 27878 متخطية إسبانيا لتصبح خامس أكبر حصيلة في العالم.

وأوضحت الوزارة أن الوفيات زادت 1124 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية كما سجلت البلاد 26928 إصابة جديدة بالفيروس. Advertisements وتسجل البرازيل حاليا ثاني أكبر عدد للإصابات بالفيروس التاجي في العالم. ويواجه الرئيس جايير بولسونار المنتمي لأقصى اليمين انتقادات على نطاق واسع بسبب أسلوب معالجته للتفشي كما أنه أيضا محور أزمة سياسية متفاقمة. ومنذ بدء تفشي الفيروس استقال وزيران للصحة بعد أن ضغط عليهما بولسونارو للترويج للاستخدام المبكر لأدوية مضادة للملاريا مثل الكلوروكين والهيدروكسي كلوروكوين. واستقال أيضا العديد من خبراء الصحة العامة البارزين. وحل محلهم عسكريون.

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