المشتركة تحبط محاولة تسلل حوثية على حيس جنوب الحديدة

السبت 30 مايو 2020

أحبطت القوات المشتركة محاولة تسلل للمليشيات الحوثية – ذراع إيران في اليمن – على مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة، وكبدتها خسائر فادحة جراء خروقاتها للهدنة الأممية.



وأفادت مصادر عسكرية ميدانية في حيس ان المليشيات الحوثية حاولت التسلل إلى مواقع القوات المشتركة من مناطق سيطرتها شمال حيس ، لكنها سرعان ما انكسرت أمام صلابة أبطال القوات المشتركة.

وأضافت المصادر ان القوات المشتركة تصدت للمليشيات وأجبرت الحوثيين على الانسحاب والتراجع بعد سقوط خسائر بالأرواح والعتاد في صفوفهم خلال الاشتباكات.

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في السياق قالت مصادر محلية أن المليشيات فتحت نيران أسلحتها الرشاشة عيار 12,7 وعيار 14,5 صوب منازل المواطنين في مديرية حيس مخلفة حالة من الخوف والهلع في صفوف المدنيين لاسيما الأطفال والنساء.

وتواصل القوات المشتركة توجيه الصفعات للمليشيات الحوثية التي دأبت على اختراق الهدنة الأممية وانتهاك مبادرة وقف إطلاق النار دون أن تحقق اي انتصار او تقدم يذكر