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مليشيا الحوثي تطال مزارع المواطنين في الطور جنوب الحديدة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 30 مايو 2020

طال قصف مدفعي لمليشيات الحوثي على القرى السكنية ومزارع المواطنين في منطقة الطور بمديرية بيت الفقيه جنوب الحديدة.

 

وأفادت مصادر محلية،  أن المليشيات الحوثية قصفت القرى السكنية ومزارع المواطنين في الطور بقذائف الهاون الثقيل عيار 120 بشكل عشوائي.

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 وأضافت المصادر،  ان القصف تسبب بحالة من الرعب والذعر في صفوف المدنيين لاسيما الأطفال والنساء.

 

وتواصل مليشيات الحوثي سلسلة انتهاكاتها اليومية بحق المدنيين في مختلف مناطق الحديدة مخلفة المآسي والأحزان للمواطنين في ظل الصمت الدولي والأمم المتحدة.

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