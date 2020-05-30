شكرا لقرائتكم خبر عن أوروبا تنتفض غضبا ضد التدخلات التركية في ليييا والان مع التفاصيل

السبت 30 مايو 2020

أثارت التدخلات التركية في الأزمة الليبية، غضب المجتمع الدولي الذي طالب أنقرة بضرورة التوقف عن تصدير السلاح إلى مليشيات حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.



وتحت عنوان "آخر التطورات في الصراع الليبي: إيجاد طرق التقدم إلى الأمام"، نظّم مركز بروكسل الدولي للبحوث، الخميس، مؤتمرا رقميا لمناقشة أحدث التطورات التي تشهدها الساحة الليبية من المنظور السياسي والاقتصادي والإنساني والعسكري والاستراتيجي.

حيث أكد خافيير نارت، عضو البرلمان الأوروبي وعضو لجنة الشؤون الخارجية الأوروبية واللجنة الفرعية للأمن الأوروبي، أن شرعية حكومة الوفاق ضرب من العبث من المنظورين السياسي والقانوني، خاصة وأن أي حكومة في طرابلس لم ولن تحظى بالشرعية إن لم يوافق عليها مجلس النواب المنعقد في طبرق.

وقال عضو البرلمان الأوروبي، خلال المؤتمر الرقمي، إن فايز السراج لا يمثل واقعا قانونيا مقبولا لأنه يتحكم في حفنة من الميليشيات المنفلتة، والتي كانت حتى زمن قريب تتقاتل فيما بينها دون أن تعير اهتمامها للدمية المسماة السراج على حد تعبيره.

وتابع خافيير نارت، "إننا صنعنا وحشا في طرابلس ولم نتمكن من السيطرة عليه"، وأضاف بأن سكان المناطق الشرقية ينظرون إلى المشير حفتر بأنه قادر على صنع السلام والاستقرار".

وطالب عضو البرلمان الأوروبي، بضرورة التعاون المثمر مع حكومة مجلس النواب في طبرق، والتي يجب أن يعترف بها الأوروبيون باعتبارها الحكومة الشرعية والمسيطرة على مقاليد الأمور في الواقع.

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من جانب آخر أكد كاسبر إنغبورغ، القائم بأعمال رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في ليبيا، أن الوضع الصحي والإنساني بالغ التعقيد، وخاصة بالنظر إلى حالات الإصابة بفيروس كورونا، والتي وصلت إلى 99 حالة مؤكدة تشمل 4 وفيات.

ووصف إنغبورغ الوضع بأنه سيء للغاية بسبب ضعف الإمكانيات والجهود، إضافة إلى أن حدود البلاد مفتوحة بشكل كبير، ومما يُفاقم الوضع وجود قرابة 650 ألف لاجئ في البلاد، علاوة على حالات النزوح الداخلي، ومن ضمنها اضطرار 200 ألف شخص إلى مغادرة منازلهم في طرابلس بسبب تدهور الأوضاع الصحية.

وعن تدهور الأوضاع أكد تيم إيتن، الباحث الأول في برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى المعهد الملكي البريطاني للشؤون الدولية (تشاثام هاوس)؛ ضعف الأداء الحكومي والمنظومة التشريعية لدى حكومة الوفاق الوطني في طرابلس قد أدى إلى تراجع كبير على مختلف المستويات.

وأضاف تيم إيتن، بأن السياسة المالية العبثية بتوزيع الشيكات قد أضعفت من الاحتياطات المالية، مما يهدد بكارثة مالية محدقة في حال الاستمرار في هذه السياسة (فساد مالي كبير ).

وحول التدخل التركي ودعم المليشيات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس، أكد لورنزو مارينوني، المحلل الأول في مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى المركز الإيطالي للدراسات الدولية، أن عملية إيريني لدعم حظر الأسلحة المفروض على ليبيا لم تكن متوازنة، بل ركزت على البحر فحسب.

وأضاف مارينوني، خلال المؤتمر الرقمي، أن هذا القصور أدى لتفاقم الأوضاع مؤخرا، حيث التفّت تركيا حول عملية إيريني وزوّدت حكومة الوفاق بالأسلحة عبر جسر جوي، وعلّق قائلا إن هذا الوضع كارثي على الاتحاد الأوروبي.

وأوضح أن التواجد التركي في ليبيا يهدف إلى ابتزاز تركيا للغرب عن طريق إحكام سيطرتها على طرق وصول اللاجئين إلى أوروبا عبر اليونان وليبيا، مما قد يؤدي لتطورات خطيرة.