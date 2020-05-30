الجيش الليبي يستهدف قائد مليشيا السلطان مراد جنوبي طرابلس

السبت 30 مايو 2020

أعلن الجيش الوطني الليبي، فجر السبت، مقتل الإرهابي مراد أبوحمود العزيزي قائد مليشيا السلطان مراد، إثر اشتباكات جنوب العاصمة طرابلس.



وقالت شعبة الإعلام الحربي في بيان لها، أن الجيش استهدف مجموعة من المرتزقة حاولت الهجوم على مرتكزات عسكرية بطريق المطار جنوب طرابلس وكان من بين القتلى قائد مليشيا السلطان مراد وهو مرتزق سوري موالي لتركيا.

والخميس الماضي، قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، إن خسائر المليشيات في الأيام الأخيرة تجاوزت 30 عنصرا إضافة إلى 37 من المرتزقة السوريين، في مختلف محاور القتال بطرابلس ونوه إلى سقوط أكثر من 100 جريح من المليشيات أغلبهم في حالة حرجة.

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مضيفا أن من بين القتلى في صفوف المليشيات والمرتزقة الإرهابي أبوالكنج جاسم القائد العسكري لـ"مليشيا سليمان شاه" السورية .

وأوضح المسماري، في بيان له أن الوحدات العسكرية للجيش الليبي حققت نجاحا كبيرا في معارك الأيام السبعة الماضية في محاور طرابلس .

ونقلت تركيا حتى الآن أكثر من 10600 مرتزق غالبيتهم سوريين إلى ليبيا بالتزامن مع اختفاء نحو 9000 متطرف آخرين من المحتمل نقلهم قريبا إلى طرابلس، حسبما أعلن رامي عبدالرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان.