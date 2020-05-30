الإمارات ترسل طائرة مساعدات تحتوي على 11 طنا من الإمدادات الطبية إلى السودان

السبت 30 مايو 2020

أرسلت دولة الإمارات طائرة مساعدات تحتوي على 11 طنا من الإمدادات الطبية إلى السودان، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد يستفيد منها أكثر من 11 ألفا من العاملين في مجال الرعاية الصحية.



ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن حمد محمد حميد الجنيبي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية السودان قوله: "تقف دولة الإمارات إلى جانب السودان في مواجهة أحد التحديات العالمية الأكثر إلحاحاً على الصحة والأمن. ومع إيصال المساعدات اليوم، فإن هدفنا هو أن يكون العاملون في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية في السودان مجهزين بشكل أفضل لمكافحة الوباء والتغلب على هذه الأزمة".

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وأعرب الأمين العام لمجلس السيادة السوداني، في تصريح صحفي، عن تقدير حكومة السودان وشعبه للدعم الكبير الذي ظلت تقدمه دولة الإمارات العربية للسودان في المجال الطبي، وعبر عن أمله بأن بتجاوز السودان هذه الأزمة وهو أكثر قوة ومواطنه أكثر عافية.

وكانت الإمارات أرسلت الشحنة الأولى إلى السودان في 22 أبريل الماضي، تضم 7 أطنان من الإمدادات الطبية لمساعدة نحو 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية.