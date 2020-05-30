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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمريكا تسجل 1225 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 مايو 2020
متابعات_ السعودية نيوز
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية، 1,225 وفاة إضافيّة بفيروس كورونا المستجدّ خلال أربع وعشرين ساعة، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز الساعة 8,30 مساء الجمعة (00,30 بتوقيت غرينتش السبت).
وبذلك، يرتفع العدد الإجماليّ للوفيّات في البلاد جرّاء الفيروس إلى 102,798.
وكانت الولايات المتحدة تخطّت الأربعاء عتبة 100 ألف وفاة بفيروس كورونا المستجدّ، في حصيلة تتجاوز بأشواط الوفيات المسجلة في أي دولة أخرى، وفق جامعة جونز هوبكنز.
وعقب تجاوز البلاد عتبة 100 ألف وفاة بالفيروس، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تغريدة على تويتر: "بلغنا للتو نقطة حزينة جدا بوصول وفيات وباء فيروس كورونا إلى 100 ألف".
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