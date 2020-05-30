عائدة من تركيا تصيب 39 ليبيا بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت ليبيا، الجمعة، عن تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).



وذكرت السلطات الصحية الليبية أنها سجلت الحالات الجديدة في مدينة سبها بالجنوب الليبي، ليصل إجمالي المصابين في المدينة إلى 39 حالة خلال 3 أيام.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيانه رقم 84، إن الإصابات الجديدة لمخالطين لحالات سابقة تم الكشف عنها في مدينة سبها.

وأوضح أنه استلم، الجمعة، 423 عينة في معامله بطرابلس ومصراتة وسبها وبنغازي والكويفية، تبين سلبية 410 عينات، وإيجابية 13 عينة، جميعها لمخالطين لحالة في سبها.

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وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في ليبيا إلى 118 حالة، بينهم 41 متعافٍ، و5 وفيات.

وكانت السلطات الليبية قد كشفت، الأربعاء، عن حالة إيجابية في مدينة سبها، لعائدة من تركيا، عبر مطار مصراتة، تسببت في إصابة 39 ليبيا بالفيروس في المدينة.

وقررت السلطات المختصة منع التنقل من وإلى مدينة سبها مع تطبيق حظر تجول كامل داخل المدينة لمدة 7 أيام.

وطالب المركز الوطني لمكافحة الأمراض المقيمين في مدينة سبها ضرورة اتباع الإرشادات الوقائية والاحترازية اللازمة والتي تشمل حظر التجول والحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي والاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير والنظافة الشخصية.

كما طالب المركز الوطني لمكافحة الأمراض المواطنين بمدينة سبها عدم مغادرة المدينة حتى يتم حصر المخالطين واستقرار الوضع الوبائي.

وكانت ليبيا سجلت أولى الحالات المؤكدة في 24 مارس/آذار الماضي، وتبعها الإعلان عن عدد من الحالات، لتستمر فرق الرصد والتقصي في تتبع المخالطين، وفقا لجدول وإجراءات محكمة.