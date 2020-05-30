اعتصام عند مستديرة زحلة احتجاجا على إقفال شركة ترابة السبع

نفذ سائقو الشاحنات عند الثامنة صباحا، اعتصاما سلميا عند مستديرة زحلة، وركنوا شاحناتهم الى جانب الطريق من دون قطعها تضامنا مع شركة الترابة الوطنية "ترابة السبع" وعمالها.
وكانت إدارة الشركة المذكورة اتخذت قرارا قضى بالإقفال وصرف العمال والموظفين، بسبب توقف العمل في المقلع منذ أواخر العام 2019 وعدم إعطاء الشركة مهلة قانونية من الوزارات المعنية تسمح لها بتشغيل المقالع الرئيسية التي تشكل مصدر الانتاج.
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