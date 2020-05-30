اعتصام عند مستديرة زحلة احتجاجا على إقفال شركة ترابة السبع

نفذ ​سائقو الشاحنات​ عند الثامنة صباحا، اعتصاما سلميا عند مستديرة زحلة، وركنوا شاحناتهم الى جانب الطريق من دون قطعها تضامنا مع ​شركة الترابة الوطنية​ "ترابة السبع" وعمالها.

وكانت إدارة الشركة المذكورة اتخذت قرارا قضى بالإقفال وصرف ​العمال​ والموظفين، بسبب توقف العمل في المقلع منذ أواخر العام 2019 وعدم إعطاء الشركة مهلة قانونية من الوزارات المعنية تسمح لها بتشغيل المقالع الرئيسية التي تشكل مصدر الانتاج.