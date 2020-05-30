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المحكمة العليا في قبرص تصادق على تسليم رجل يُشتبه بأنه عضو بحزب الله للولايات المتحدة

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صادقت المحكمة العليا في قبرص على أمر بتسليم رجل يُشتبه بأنّه عضو في ​حزب الله​ ال​لبنان​ي إلى ​الولايات المتحدة​ حيث سيمثُل أمام المحكمة في قضيّة غسل أموال، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء القبرصيّة الرسميّة.

وأشارت الوكالة إلى أنّ المحكمة العليا رفضت طلب استئناف قرارٍ قضائيّ سابق صدَرَ في أيلول 2019 يقضي بتسليم المشتبه به المعروف فقط باسم دياب.

والمشتبه به مطلوب من سلطات ​ولاية فلوريدا​ في جنوب شرق الولايات المتحدة، بسبب شبهات بعمليّات غسل أموال تعود إلى تشرين الأول 2016.

وتُفيد وثائق طلب التسليم بأنّ الرجل يواجه تهماً عدّة تتعلّق بغسل أموال والتآمر بهدف غسل أموال قيمتها أكثر من 100 ألف دولار (نحو 90 ألف يورو).

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وقالت المحكمة إنّ المشتبه به - بصفته عضواً في حزب الله اللبناني الذي تعتبره الولايات المتحدة منظّمة إرهابيّة - تآمرَ مع أفراد في العام 2014 لغسل أموال مصدرها تهريب مخدّرات.

واعتُقل دياب في آذار 2019 في مطار ​لارنكا​ بقبرص، لدى وصوله من لبنان. وألقت ​الشرطة​ القبض عليه بعد اكتشافها أنّ هناك مذكرة اعتقال أميركيّة بحقّه.

وأمرت المحكمة العليا بأن يبقى المشتبه به رهن الاحتجاز إلى أن تقوم ​وزارة العدل​ القبرصية بتسليمه.

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