رئيس الأوروغواي في الحجر الصحي بعد اجتماع مع موظفة مصابة بكوفيد-19

يخضع رئيس ​الباراغواي​ لويس لاكال بو لحجر صحي بعد حضوره اجتماعا مع موظفة اثبتت الفحوص إصابتها ب​فيروس كورونا​ المستجد، حسبما أعلن مكتب الرئاسة في بيان.

والمصابة هي ناتاليا لوبيز الموظفة في ​وزارة​ التنمية الاجتماعية التي حضرت اجتماعا مع رئيس ​الدولة​ ووزير الدفاع في ​الحكومة​ خافيير غارسيا في ريفيرا بالقرب من الحدود البرازيلية.

وقالت الرئاسة أن لاكال بو والأشخاص الآخرين المعنيين سيخضعون السبت لفحص لكشف كوفيد-19 "وسيبقون في الحجر الصحي حتى صدور نتائج التحاليل".

وكان الاجتماع يتعلق بإدارة هذه البؤرة لفيروس كورونا المستجد في المنطقة الحدودية.

وبلغ عدد ​الإصابات​ بالفيروس في ​الأوروغواي​ 816 بينهم 114 فقط ما زالوا مرضى.