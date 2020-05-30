أ ف ب: تسجيل 362,028 وفاة بفيروس كورونا في العالم

أودى ​فيروس كورونا​ المستجدّ بـ 362,028 شخصا حول العالم منذ ظهوره في ​الصين​ في كانون الأوّل، وفق تعداد وضعته وكالة "فرانس برس" استناداً إلى مصادر رسميّة ​الساعة​ 19,00 ت غ الجمعة.

وسُجّلت رسميّاً أكثر من 5,862,890 إصابة في 196 بلداً ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء، تعافي من بينهم 2,420,600 شخص على الأقل.

ولا تعكس الأرقام إلّا جزءاً من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إنّ دولاً عدّة لا تجري فحوصا إلاّ للحالات الأكثر خطورة، فيما تعطي دول أخرى أولوية إجراء الفحوص لتتبع مخالطي المصابين، ويملك عدد من الدول الفقيرة إمكانات فحص محدودة.

و​الولايات المتحدة​ التي سجلت أول وفاة بكوفيد-19 مطلع شباط، هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات و​الإصابات​ مع 102,201 وفاة من أصل 1,731,035 إصابة. وتعافى ما لا يقل عن 399,991 شخصاً.

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وبعد الولايات المتحدة، الدول الأكثر تضرراً بالوباء هي ​بريطانيا​ بتسجيلها 38161 وفاة من أصل 271,222 إصابة، تليها ​إيطاليا​ مع 33229 وفاة من أصل 232,248 إصابة و​فرنسا​ مع 28714 وفاة من أصل 186,797 إصابة.

وحتّى اليوم، أعلنت الصين (دون احتساب ماكاو و​هونغ كونغ​) عن 82995 إصابة (لا إصابات جديدة بين الخميس والجمعة) بينها 4634 وفاة بينما تعافى 78291 شخصاً.

وأحصت ​أوروبا​ حتى الجمعة عند الساعة 19,00 ت غ، 176,776 وفاة من أصل 2,114,912 إصابة فيما بلغ عدد الوفيّات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا معاً 109,230 من بين 1,820,421 إصابة، و​أميركا اللاتينية​ والكاريبي 47318 وفاة (891,506 إصابات)، وآسيا 15438 وفاة (509,891 إصابة)، و​الشرق الأوسط​ 9258 وفاة (385,490 إصابة)، و​إفريقيا​ 3876 وفاة (132,146 إصابة)، وأوقيانيا 132 وفاة (8533 إصابة).

وقد أُعدّت هذه الحصيلة استناداً إلى بيانات جمعتها مكاتب وكالة فرانس برس لدى السلطات الوطنية المختصّة وإلى معلومات نشرتها ​منظمة الصحة العالمية​.