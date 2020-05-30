برلمانى يطالب بتوفير آليات آمنة للباعة فى الأسواق لمراعاة إجراءات التباعد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
طالب النائب مصطفى الكمار، عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر، غلق جميع الأسواق الشعبية والتى تشهد زحاما شديدا رغم كل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، وتوفير أماكن بديلة للباعة وفقا لإجراءات التباعد حرصا على مصدر رزقهم.
وأضاف نائب شبين القناطر، أن الفترة الحالية تشهد ذروة تفشى فيروس كورونا ولأول مرة تجاوزنا الألف حالة في اليوم، وبالتالي لا يمكن السماح بمثل هذا الزحام في الأسواق حتى في غير أوقات الحظر، ويجب على المسئولين وضع آلية لتحقيق إجراءات التباعد في هذه الأسواق، فمثلا يمكن أن يتم اتخاذ إجراء بأن يكون بين كل بائع وآخر ما لا يقل عن خمسة أمتار.
وأشار الكمار إلى أنه في حال استمرار هذه الأسواق كما هي فستصبح البؤرة الأكبر لنشر فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه رغم الحملات التي تمت لإغلاقها إلا أننا ما زلنا نشهد وجود عدد من الأسواق في القاهرة والمحافظات.
وأوضح الكمار أن الباعة في هذه الأسواق يواجهون تحديات كبيرة من أجل كسب لقمة عيشهم، ولكن لا يجب السماح بمثل هذا الزحام وبالتالي يجب أن يكون هناك تقنين لهذه الأسواق وآلية عملها بالتنسيق بين المحليات والجهات الأمنية والباعة، حتى نعبر الأزمة بأمان.
يذكر أنه يبدأ من اليوم السبت تنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بشأن إلزام العاملين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أو البنوك، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية، وذلك لحين صدور إشعار آخر.
ونص قرار رئيس الوزراء على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يُعاقب كل من يخالف هذا القرار بغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه.
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