شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى محذرا من الاستهانة بكورونا: على الجميع الالتزام بإجراءات الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر النائب حاتم باشات، عضو مجلس النواب، المصريين من استمرار استهانة المصريين بمدى خطورة فيروس كورونا والاستهتار والتهاون به فى ظل محاذير الحكومة والقطاع الصحى من أن المرحلة المقبلة ستكون ذورة تفشى كورونا بمصر، معتبرا أن الفترة القادمة وعلى الأخص الأسبوعين القادمين هى فترة الاختيار بشكل جاد.

واعتبر باشات، أن هناك سيناريوهين فقط للأيام القادمة، هو استمرار المواطنين فى إقناع نفسهم أن الأمر بعيد، والاهمال والتعامل معه على أنه حرب أعصاب فقط وهذا يعنى إصابة الكثير الفترة المقبلة، وهو ما يلزم بأخذ الحذر منه لعدم الضغط أكثر على القطاع الصحى لدينا، أما السيناريو الثانى فيتمثل فى تفهم خطورة الموقف الحالى ونشر الوعى بين المواطنين وكل فرد يسيطر على أسرته وهو ما تطبق فى الصين، وجعل مقاطعة ووهان التى كانت هى المنبع تحتفل أنها خالية من الفيروس وأيضا كوريا الجنوبية.

ووجه باشات رسالة للشعب المصرى، قائلا: "دورك دلوقتى أنك تختار السيناريو المناسب ليك.. لو ليك أى سلطة أو صوتك مسموع.. وصل صوتك وعرف.. اللى حواليك أن المعركة عايزة كل شخص .. لو عندك حد لسه مقتنع أن الموضوع بعيد عنه وأنه الموضوع مش مستاهل كل ده أو أنه بعيد عننا.. فهمه أن الكلام ده مش حقيقى".

وتابع: نحن الآن فى مرحلة اختيار حقيقى والدولة نشر كافة أشكال التعريف بأعراض كورونا والإجراءات الاحترازية التى لابد من اتباعها.. وكنا من شهور بنقول خليك فى بيتك دلوقتى بنقولك البيت أو الموت، مؤكدا ضرورة الخروج فقط عند الضرورة القسوى بكل الاحتياطات المعروفة بحذافيرها وبدون أى تراخى.

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وطالب باشات الجميع بضرورة الدعم المعنوى تجاه الفرق الطبية المنهكة فى مستشفيات العزل وفى النبطجيات، وعدم التنمر ضدهم، مشددا أن الدولة وفرت 320 مستشفى تقدم خدمات علاجية لمرضى الكورونا ده غير العزل المنزلى للحالات البسيطة ومازال هناك مستشفيات كثيرة من المتوقع أن تتحول إلى عزل وتطبق حالة الطوارئ وتحول الفنادق لمستشفيات عزل لأن حالة طوارئ تجعل الممتلكات العامة والخاصة تبقى تحت أمر الدولة وذلك حال تزايد الأعداد .

وكان قد قال الدكتور محمد فوزى مساعد وزير الصحة لشئون التعليم الطبى، أن مستشفيات العزل داخل الدولة المصرية لا يزال بها أماكن خالية لاستقبال إصابات جديدة بالفيروس، موضحا أنه تم دخول 320 مستشفى للكشف عن حالات فيروس كورونا وتوزيع الخدمة.

وأضاف أنه من المتوقع أن تكون الفترة المقبلة ذروة انتشار الفيروس فى مصر، تلقى الخدمة دون أى تكدسات أو زحام، مشددا على أنه لا يوجد حتى الان أى مشكلة فى أسرة الرعاية المركزة أو أجهزة التنفس الصناعى، وأنه من يحتاج إلى أى خدمة طبية يحصل عليها.

كما أعرب مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، خلال مشاركته بالمؤتمر الافتراضى الدولى لجامعة طنطا، الأربعاء، عن سعادته بالمشاركة بالمؤتمر، قائلًا إن ذروة تفشى كورونا فى مصر بعد أسبوعين.