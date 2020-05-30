محمد اسماعيل - القاهرة - جاكرتا- (د ب أ):
لم تتخذ السلطات الإندونيسية في جزيرة بالي قرارا بشأن موعد فتح الجزيرة السياحية للزائرين، في الوقت الذي تستعد فيه إندونيسيا لإنهاء القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا المستجد، حسبما أفادت وسائل الإعلام المحلية اليوم السبت.
وكان مسؤولون قد أفادوا في وقت سابق بأنه من الممكن إعادة فتح بالي للزائرين في حزيران/يونيو.
إلا أن وايان كوستر حاكم بالي قال إن" السياحة تحتل آخر أولويات" الرئيس جوكو ويدودو، حسبما أفادت صحيفة "كومباس" اليومية.
وأضاف كوستر "نحن نمنح الأولية لصحتنا".
وقد تمكنت بالي من تجاوز أسوأ تأثيرات وباء كوفيد-19، حيث شهدت تسجيل 420 إصابة و4 حالات وفاة فقط حتى يوم أمس الجمعة.
يذكر أن إندونيسيا سجلت 25216 إصابة بفيروس كورونا بالإضافة إلى 1520 حالة وفاة.
كانت هذه تفاصيل خبر لا خطط لإعادة فتح بالي مع استعداد إندونيسيا لتخفيف إغلاق كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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