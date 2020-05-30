- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:
حصل الخليج 365 على صورة ضوئية من محضر الشرطة الذي يتم تحريره للمواطن الذي لا يرتدي الكمامة بدءاً من اليوم السبت تنفيذا لقرار رئيس الوزراء بقيام جميع المواطنين بارتداء الكمامة في الأماكن العامة والمواصلات والأسواق والمنشآت الخاصة والبنوك، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اتخذ قرار بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لانتشار جائحة "كورونا"، ولمدة 15 يومًا.
وألزم قرار رئيس الوزراء، في مادته الـ11، العاملين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أو البنوك، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية، لحين صدور إشعار آخر.
كانت هذه تفاصيل خبر ننشر محضر الشرطة للمواطن الذي لايرتدي الكمامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.