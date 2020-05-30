ننشر محضر الشرطة للمواطن الذي لايرتدي الكمامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

حصل الخليج 365 على صورة ضوئية من محضر الشرطة الذي يتم تحريره للمواطن الذي لا يرتدي الكمامة بدءاً من اليوم السبت تنفيذا لقرار رئيس الوزراء بقيام جميع المواطنين بارتداء الكمامة في الأماكن العامة والمواصلات والأسواق والمنشآت الخاصة والبنوك، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اتخذ قرار بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لانتشار جائحة "كورونا"، ولمدة 15 يومًا.

وألزم قرار رئيس الوزراء، في مادته الـ11، العاملين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أو البنوك، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية، لحين صدور إشعار آخر.