صحة كفر الشيخ تحذر المواطنين شراء الكمامات من هؤلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

حذرت مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، السبت، أهالي المحافظة، من شراء الكمامات من نوعيات محددة، تزامنًا مع تطبيق وتنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لانتشار جائحة "كورونا"، ولمدة 15 يومًا.

وقال مصدر طبي بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ إن أي مواطن على أرض المحافظة، عليه التحذير من شراء الكمامات من محال البقالة، والسوبر ماركت، والهايبر ماركت، ومحال أدوات التجميل، والمستلزمات الطبية، دون حصولها على ترخيص بخصوص مزاولة نشاط بيع المستلزمات الطبية.

وأضاف أنه عددا من الأشخاص المجهولين انتشروا في بعض مدن ومراكز المحافظة، يعرضون بيع عبوات الكمامات بأسعار أقل من السعر المعروض الحالي الخاصة بها، على محال البقالة والهايبر ماركت، ما تعد مجهولة المصدر وخطرًا على صحة المواطنين.

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وأكد أن أكثر الأماكن أمنًا لبيع الكمامات الطبية تكون الصيدليات، ومحال، وشركات المستلزمات الطبية، الحاصلة على ترخيص مزاولة ذلك النشاط، نظرًا لخضوع تلك المنشآت للرقابة، وكذا وجود مستندات وأوراق خاصة بتوريد الكمامات، والمطهرات الوقائية.

وألزم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في قراراته المتعلقة بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لانتشار جائحة "كورونا" في مادته الـ11، العاملين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أو البنوك، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية، لحين صدور إشعار آخر.

ونص القرار، في مادته الـ14، على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يُعاقب كل من يخالف حكم المادة الـ11 من هذا القرار بغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه، ويُعاقب كل من يخالف باقي أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.