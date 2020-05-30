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إغلاق البيت الأبيض بسبب احتجاجات مقتل جورج فلويد

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السعودية نيوز - متابعات 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق البيت الأبيض بسبب احتجاجات مقتل جورج فلويد والان مع التفاصيل

السبت 30 مايو 2020

صورة أرشيفية

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أغلق جهاز الأمن السري الأمريكي مبنى البيت الأبيض، مساء الجمعة، مع وصول الاحتجاجات على وفاة جورج فلويد في إلى العاصمة الأمريكية، واشنطن.

وأكد متحدث باسم البيت الأبيض، أن الاحتجاجات بسبب مقتل الأمريكي جورج فلويد وصلت إلى العاصمة، واشنطن، ما أدى إلى إغلاق البيت الأبيض، وفقا لوكالة "يو إس إيه توداي" الأمريكية.

كما أغلقت أبواب غرف الإحاطة في البيت الأبيض، حيث توجد مكاتب للصحفيين، في حين منع ضباط جهاز الأمن السري أي شخص من الاقتراب إلى مبنى البيت الأبيض.  

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