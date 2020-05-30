مصادر رئيس الحكومة للجمهورية: ماضون في الاتجاه الذي يحمي المواطنين

أكدت مصادر رئيس ​الحكومة​ لصحيفة "الجمهورية"، انّ الحكومة ماضية في سياستها في الاتجاه الذي يحمي المواطنين ويخفّض ​الاسعار​ ويحدّ من ارتفاع ​الدولار​. والأولوية اليوم هي لمعالجة الشأن الاقتصادي، ومتابعة اجراءات ​مصرف لبنان​ في ما خصّ تسهيل التحويلات لاستيراد السلع والمواد الاستهلاكية والغذائية بسعر مخفض للدولار، فهذا الامر يشكّل حجر الزاوية في تخفيف الاسعار.

ولفتت المصادر الى انّ هذا التخفيض، يؤمل ان ينعكس ايجابيات فورية على المواطن، ومن شأنه ان يمنع التفلّت الحاصل في الاسعار، وان يعيد من جهة ثانية جزءاً من مكتسبات الرواتب للموظفين التي خسروها.