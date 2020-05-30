الجمهورية: دياب طلب من وزني خلال جلسة الحكومة تقديم ملخص عن الاجتماعات مع صندوق النقد

علمت صحيفة "الجمهورية" انّ رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ طلب من وزير ​المال​ ​غازي وزني​ داخل جلسة مجلس الوزراء ان يقدّم ملخصاً عن اجتماعات ​الوفد اللبناني​ مع ​صندوق النقد الدولي​، فأجاب وزني أنه "عقدنا 8 جلسات وهناك رغبة في الاستعجال وكل جلسة مخصّصة لمحور معين، مؤكداً انّ الانطلاق هو من خطة الحكومة وهم لا يفرضون رأيهم بشروط سياسية".

وتابع وزني :"البحث علمي وتقني انطلاقاً من خطة الحكومة، وهم يستمعون الى وجهة نظر الفريق اللبناني. وخلال أمس الاول كان هناك جلسة بحضور الحاكم، وقبل أسبوعين حضر وزير ​الطاقة​. فناقشنا الهيئة الناظمة ومجلس ادارة ​الكهرباء​، وناقشنا ايضاً الكابيتال كونترول. يدخلون في التفاصيل الصغيرة ونحن حاضرون لكل سؤال، وأستطيع القول انّ المفاوضات بنّاءة وتتم بشكل ايجابي"، مضيفا :"حتى الآن نقول لهم ما لدينا، ونتوقع بعد اسبوعين أو ثلاثة أن نبدأ بالاستماع اليهم والى آرائهم، ونأخذ اجوبة عمّا نعرضه عليهم".