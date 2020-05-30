مصادر حكومية توقعت للجمهورية صدور مرسوم فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي

توقعت مصادر حكومية عبر "الجمهورية" صدور مرسوم فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي بالتوافق بين ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ورئيس ​الحكومة​ خلال الايام المقبلة، على ان تستمر حتى بداية العقد العادي الثاني للمجلس النيابي في اول ثلاثاء بعد 15 تشرين الاول المقبل.

ولفتت المصادر الى انّ ثمة حاجة ملحّة لفتح هذه ​الدورة​، وخصوصاً في ظل وجود مجموعة من المشاريع الاصلاحية التي ينبغي التعجيل بإقرارها، اضافة الى مواكبة ​المجلس النيابي​ للمفاوضات مع ​صندوق النقد الدولي​ عبر تناول مجموعة مشاريع مرتبطة بالخطة الانقاذية التي قدّمتها الحكومة وتفاوض صندوق النقد الدولي على أساسها.