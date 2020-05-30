مصادر حكومية توقعت للجمهورية صدور مرسوم فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي

توقعت مصادر حكومية عبر "الجمهورية" صدور مرسوم فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي بالتوافق بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة خلال الايام المقبلة، على ان تستمر حتى بداية العقد العادي الثاني للمجلس النيابي في اول ثلاثاء بعد 15 تشرين الاول المقبل.
ولفتت المصادر الى انّ ثمة حاجة ملحّة لفتح هذه الدورة، وخصوصاً في ظل وجود مجموعة من المشاريع الاصلاحية التي ينبغي التعجيل بإقرارها، اضافة الى مواكبة المجلس النيابي للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي عبر تناول مجموعة مشاريع مرتبطة بالخطة الانقاذية التي قدّمتها الحكومة وتفاوض صندوق النقد الدولي على أساسها.
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