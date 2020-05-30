المئات يتظاهرون أمام البيت الأبيض تعبيرا عن غضبهم بعد مقتل مواطن أسود

تظاهر مئات الأشخاص خارج ​البيت الأبيض​ تعبيرا عن غضبهم بعد ​مقتل مواطن​ أسود خلال قيام ​الشرطة​ بتوقيفه واستخدامها ​العنف​ في ذلك.

ووُجّهت إلى الشرطي الأميركي الذي ركع على رقبة المواطن الأسود ​جورج فلويد​ الذي توفّي لاحقًا، تُهمة القتل غير المتعمّد، وفق ما أعلن مدّعون.

وفُرض حظر تجوّل الجمعة في مدينة ​مينيابوليس​ بولاية ​مينيسوتا​ الأميركية لإعادة الهدوء إلى المنطقة بعد اضطرابات أعقبت مقتل فلويد.

وخلال تجمعهم امام البيت الأبيض طالب المتظاهرون "بالعدالة لجورج فلويد"، ملوحين بشعارات بينها "توقفوا عن قتلنا" و"حياة السود مهمة".