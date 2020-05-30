البعريني:كنا نتمنى عدم وصول الأمور بالعفو إلى هنا ولا نريد أن يتخذ طائفيا

لفت عضو ​كتلة المستقبل​ ​وليد البعريني​ إلى أنه "كنا نتمنى أن لا تصل الأمور إلى هنا ولا نريد أن يتخذ طائفيا، والرئيس بري لم يحب الدخول بنقاش، ولاحظنا تغيير بالقرارات، وأي دم سقط للجيش حريصون عليها ولا على ظهرها نصبح نواب ونكون الزعامات أو نكسب أصوات، لكن هناك مظلومين في السجون وهناك موقوفين غير محكومين، ونحن نريد الوطنية وليس الطائفية، ونحن نضع النقاط على الحروف، لكننا لم نصل للصيغة المشتركة لهذا القانون".

وخلال مداخلة تلفزيونية، أوضح البعريني أن "التصرفات التي قام بها ​التيار الوطني الحر​ بالفترة السابقة دفعت بجمهورنا باتهامنا بالتهاون مع التيار، ولم يتنازل رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​ عن ​قانون الإنتخابات​ ورئاسة الجمهورية لم يصل الرئيس ميشال عون للرئاسة، فلا داعي لهذا الكلام وعلينا أن نضحي من أجل الوطن وليس للمصلحة الشخصية، ونحن نسعى لصيغة مشتركة تجمع الأفرقاء في الوطن".

وأكد أن "الذي يمتلك الجنسية ال​إسرائيل​ية من الصعب عليه أن يختلط مع المواطن والفكر ال​لبنان​ي، والشارع لا يقبل المقارنة بين المسجونين والموجودين بإسرائيل، وأنا عملت على بعض المسجونين الإسلاميين كي يخرجوا من التطرف وحصلنا على نتائج إيجابية جدا، مشددا على أنه يجب الوصول لقاسم مشترك لأننا ذاهبون إلى مرحلة الجوع التي ستدق باب الجميع".

وشدد على أنه "لدينا هم هو الوطن، وكنا متأملين ب​مؤتمر سيدر​ لتدخل الأموال وتحرك الوضع في لبنان، نحن لا نحارب الحكومة بل نقف على الحياد، و​تيار المستقبل​ لم يشارك بالتحركات الرافضة للحكومة في الشارع، لكن الناس لا تريد المنظومة السياسية في لبنان، وأنا أتمنى أن يعود سعد الحريري إلى رئاسة الحكومة، وعودته ستكون بالرأس المرفوع وبغير ذلك لا يعود".