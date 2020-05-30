أعلنت الحكومة الألمانية أن المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل رفضت المشاركة بقمة مجموعة "السبع الكبار" التي اقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب إجراؤها بواشنطن نهاية حزيران.
ونقلت صحيفة صحيفة بوليتيكو عن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الألمانية، ستيفن سيبرت، تأكيده إن "المستشارة الاتحادية ممتنة للرئيس الاميركي دونالد ترامب لدعوتها لحضور قمة مجموعة السبع في واشنطن نهاية حزيران، لكن حتى اليوم ومع الأخذ بعين الاعتبار الوضع العام الناتج عن وباء "كوفيد- 19" لا يمكنها الموافقة على المشاركة والسفر شخصيا إلى واشنطن".
يذكر أن ترامب كتب بوقت سابق على تويتر أنه يريد عقد قمة لمجموعة السبع الكبار على الرغم من وباء "كوفيد - 19" "في المواعيد المحددة أو نحو ذلك".
وكان من المخطط أن تعقد القمة من 10 إلى 12 حزيران، لكن البيت الأبيض أقر في وقت لاحق بأن القمة قد تعقد قبل نهاية الشهر.
كانت هذه تفاصيل خبر ميركل ترفض دعوة ترامب للمشاركة بقمة "السبع الكبار" في واشنطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.