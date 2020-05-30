ميركل ترفض دعوة ترامب للمشاركة بقمة "السبع الكبار" في واشنطن

أعلنت ​الحكومة الألمانية​ أن المستشارة الالمانية ​أنجيلا ميركل​ رفضت المشاركة بقمة مجموعة "السبع الكبار" التي اقترح الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ إجراؤها ب​واشنطن​ نهاية حزيران.

ونقلت صحيفة صحيفة بوليتيكو عن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الألمانية، ​ستيفن سيبرت​، تأكيده إن "المستشارة الاتحادية ممتنة للرئيس الاميركي دونالد ترامب لدعوتها لحضور قمة ​مجموعة السبع​ في واشنطن نهاية حزيران، لكن حتى اليوم ومع الأخذ بعين الاعتبار الوضع العام الناتج عن وباء "كوفيد- 19" لا يمكنها الموافقة على المشاركة والسفر شخصيا إلى واشنطن".

يذكر أن ترامب كتب بوقت سابق على ​تويتر​ أنه يريد عقد قمة لمجموعة السبع الكبار على الرغم من وباء "كوفيد - 19" "في المواعيد المحددة أو نحو ذلك".

وكان من المخطط أن تعقد القمة من 10 إلى 12 حزيران، لكن ​البيت الأبيض​ أقر في وقت لاحق بأن القمة قد تعقد قبل نهاية الشهر.