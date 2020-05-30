حظر تجوّل في مينيابوليس وتوجيه تهمة القتل غير المتعمد للشرطي المتهم بقضية جورج فلويد

فُرض حظر تجوّل في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأميركية لإعادة الهدوء إلى المنطقة بعد اضطرابات أعقبت مقتل مواطن أسود خلال قيام الشرطة بتوقيفه واستخدامها العنف في ذلك.
ووُجّهت إلى الشرطي الأميركي الذي ركع على رقبة المواطن الأسود جورج فلويد الذي توفّي لاحقًا، تُهمة القتل غير المتعمّد، وفق ما أعلن مدّعون.
ولفت مدّعي المنطقة مايك فريمان لصحافيّين الى إنّ "عنصر الشرطة السابق ديريك شوفين وُجّهت إليه تهمة القتل غير المتعمّد من قبل مكتب مدّعي منطقة هينبين".
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