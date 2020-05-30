المكسيك تسجل 3227 إصابة جديدة بكورونا و371 وفاة

أعلنت السلطات الصحية المكسيكية عن تسجيل 3227 إصابة جديدة بفيروس كورونا و371 حالة وفاة جراء الفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية.
وبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في المكسيك الجمعة 84627 حالة، وحصيلة الوفيات 9415 شخصا.
وتشكل حصيلة وفيات الجمعة انخفاضا بالمقارنة مع معدل الوفيات في الأيام الأخيرة، حين بلغت الحصيلة أكثر من 400 وفاة كل يوم.
كما تستمر أعداد الإصابات اليومية بالانخفاض، حيث سجلت 3377 حالة يوم الخميس و3463 يوم الأربعاء، لكن المعدلات اليومية لا تزال فوق 3 آلاف مصاب.
ويأتي ذلك بعد أيام من تسجيل المكسيك عددا قياسيا من الوفيات، وهو 501 حالة يوم الثلاثاء الماضي. كما شهدت البلاد مستويات قياسية في أعداد المصابين الجدد خلال الأسبوع الأخير.
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