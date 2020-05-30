كوريا الشمالية تدعم إجراءات الصين في هونغ كونغ

أعلنت ​كوريا الشمالية​ عن دعمها لقرار ​الصين​ تطبيق قوانين ​الأمن​ الوطنية في مدينة ​هونغ كونغ​ الذاتية الحكم.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية عن مسؤول في ​وزارة الخارجية​ قوله أنه "لكون قضية هونغ كونغ تعتبر شأنا داخليا للصين، لا يحق لأي دولة أو قوة أن تقول أي شيء عن هذه المسألة"، مضيفا: "نحن نعارض ونرفض بشد أي تدخل خارجي في الشؤون الأمنية والتطور الاجتماعي والاقتصادي لهونغ كونغ".

وأشارت ​بيونغ يانغ​ إلى أن الصين قامت بـ "خطوة شرعية" لضمان أمن البلاد.

ويأتي ذلك على خلفية تعرض الصين لانتقادات من قبل بعض الدول الغربية لقرارها تطبيق القوانين الأمنية الوطنية في هونغ كونغ.