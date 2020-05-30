أعلنت كوريا الشمالية عن دعمها لقرار الصين تطبيق قوانين الأمن الوطنية في مدينة هونغ كونغ الذاتية الحكم.
ونقلت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية عن مسؤول في وزارة الخارجية قوله أنه "لكون قضية هونغ كونغ تعتبر شأنا داخليا للصين، لا يحق لأي دولة أو قوة أن تقول أي شيء عن هذه المسألة"، مضيفا: "نحن نعارض ونرفض بشد أي تدخل خارجي في الشؤون الأمنية والتطور الاجتماعي والاقتصادي لهونغ كونغ".
وأشارت بيونغ يانغ إلى أن الصين قامت بـ "خطوة شرعية" لضمان أمن البلاد.
ويأتي ذلك على خلفية تعرض الصين لانتقادات من قبل بعض الدول الغربية لقرارها تطبيق القوانين الأمنية الوطنية في هونغ كونغ.
كانت هذه تفاصيل خبر كوريا الشمالية تدعم إجراءات الصين في هونغ كونغ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.