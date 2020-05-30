إغلاق البيت الأبيض بسبب احتجاجات مقتل الاميركي جورج فلويد

أشارت وكالة "يو اس ايه توداي" الاميركية الى أن "جهاز ​الأمن​ السري الأميركي أغلق مبنى ​البيت الأبيض​، مع وصول ​الاحتجاجات​ على وفاة ​جورج فلويد​ في إلى العاصمة الأمريكية، ​واشنطن​".

وأكد متحدث باسم البيت الأبيض، أن الاحتجاجات بسبب مقتل الأميركي جورج فلويد وصلت إلى العاصمة، واشنطن، ما أدى إلى إغلاق البيت الأبيض.

كما أغلقت أبواب غرف الإحاطة في البيت الأبيض، حيث توجد مكاتب للصحافيين، في حين منع ضباط جهاز الأمن السري أي شخص من الاقتراب إلى مبنى البيت الأبيض.

وكثيرا ما يغلق جهاز الأمن السري البيت الأبيض بسبب التهديدات الأمنية المتصورة، مثل الطرود أو الحقائب التي تُترك في مكان قريب، ولكن نادرا ما يتم إغلاق المبنى بسبب الاحتجاجات.