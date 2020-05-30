1,225 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة بالولايات المتحدة

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واشنطن: سجّلت الولايات المتحدة 1,225 وفاة إضافيّة بفيروس كورونا المستجدّ خلال أربع وعشرين ساعة، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز الساعة 8,30 مساء الجمعة (00,30 بتوقيت غرينتش السبت).
وبذلك، يرتفع العدد الإجماليّ للوفيّات في البلاد جرّاء الفيروس إلى 102,798.
ومنذ تسجيلها أوّل وفاة بكوفيد-19 في نهاية شباط/فبراير، أحصت الولايات المتحدة 1,745,606 إصابات، حسب جامعة جونز هوبكنز التي تتّخذ بالتيمور مقرّاً.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة إنهاء علاقة بلاده بمنظّمة الصحّة العالميّة التي يتّهمها منذ بدء انتشار فيروس كورونا المستجدّ بالانحياز إلى الصين.
وقال ترمب أمام الصحافيّين "لأنّهم فشلوا في القيام بالإصلاحات اللازمة والمطلوبة، نحن ننهي اليوم علاقتنا بمنظّمة الصحّة العالميّة ونعيد توجيه الأموال الى احتياجات أخرى ملحّة في مجال الصحّة العامّة في العالم".
وأضاف "العالم بحاجة إلى إجابات من الصين بشأن الفيروس. يجب أن تكون لدينا شفافية".
واتّهم ترمب في وقت سابق منظّمة الصحّة العالميّة بأنّها "دمية في يد الصين" التي انطلق منها الوباء في نهاية 2019.
وردّت بكين باتّهام ترامب بالسعي إلى "التنصّل من التزاماته" حيال المنظّمة.
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