عاجل.. الجيش الليبي يعلن مقتل قائد فرقة السلطان مراد

أعلن الجيش الوطني الليبي، في الساعات الأولى من فجر اليوم السبت، مقتل "مراد العزيزي" قائد فرقة السلطان مراد، المدعومة من تركيا، كما أفادت قناة العربية في خبر عاجل.

هذا، ولا تزال قطر وتركيا تشتركان في دعم الإرهاب في ليبيا فمنذ بداية الأزمة تدخلت قطر عبر دعم تنظيم الإخوان وغيره من التنظيمات الإرهابية، فأرسلت قطر قائد قواتها الخاصة لقيادة المسلحين في ليبيا عام 2011.

كما استخدمت شركات الطيران المملوكة للإرهابى الليبي "عبد الحكيم بلحاج" فى نقل المتطرفين من إدلب السورية إلى تركيا ثم إلى طرابلس ومصراتة.

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كما دعمت قطر القيادي الإخواني "علي الصلابي" المقيم في تركيا عبر شركة "الثقة للتأمين" المملوكة له لتمرير الأموال من وإلى داخل ليبيا.

ومع استمرار الجيش الليبي في تحركاته لتحرير البلاد من الإرهاب، تدخلت تركيا رسميا عبر إرسال جنودها ومرتزقة تابعين لها من تنظيم داعش والنصرة وفصائل سورية موالية لها للقتال بجانب حكومة السراج ضد الجيش الوطني الليبي.

حيث قامت تركيا بنقل المرتزقة والأسلحة والمعدات العسكرية واستخدمت سلاح الجو التابع لها عبر الطائرات المسيرة والبوارج الحربية في قصف أهداف تحت سيطرة الجيش.

ولم يتوقف الدعم القطري والتركي للإرهاب في ليبيا عند هذا الحد، بل بات الإرهابيون وداعميهم ضيوفا دائمين في النوافذ الإعلامية التابعة لقطر وتركيا.