بني ملال.. شخص ينهي حياته شنقا بسبب خلاف مع زوجته

إهتزت ساكنة جنان الطاهر ببني ملال، عصر اليوم الجمعة، على وقع حالة انتحار، بعدما أقدم شخص على وضع حد لحياته شنقا داخل منزل أسرته.
وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن الهالك في عقده الرابع، عثر على جثته معلقة بواسطة حبل ملفوف حول عنقه، داخل غرفته منزله من طرف عناصر الوقاية المدينة التي تلقت إتصال من زوجة الهالك.
ورجح المصدر ذاته، ان خلاف بين الهالك وزوجته دفعه الى وضع حد لحياته بهذه الطريقة البشعة في حين فتحت المصالح الأمنية تحقيق في الواقعة لمعرفة ظروف وملابسات الحادث.
هذا ونقلت سيارة الإسعاف، جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي ببني ملال، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قصد إخضاعها للتشريح الطبي لمعرفة ظروف، وملابسات الوفاة.
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