تجاوز النجم الفرنسي مبابي.. نجم “الأسود” أسرع لاعب في العالم

حطم أشرف حكيمي، نجم المنتخب الوطني، الرقم القياسي لأسرع لاعب في العالم، وفق إحصائيات رسمية لرابطة كرة القدم الألمانية، وفق ما كشفه موقع “دياريو مادريتيستا” المقرب من فريق ريال مدريد الإسباني.

وكشف المصدر ذاته أن الظهير الأيمن المغربي بلغ رقم 36.5 كلم في الساعة متجاوزا الرقم السابق للنجم الفرنسي لفريق باريس سان جيرمان مبابي.

وشدد المصدر نفسه على كون اللاعب المغربي حطم الرقم القياسي خلال الجولة الـ 20 من الدوري الألماني، وبات، كذلك، أسرع لاعب في تاريخ “البوندسليغا”.

وأوضح المصدر ذاته أن الرقم القياسي السابق كان في حوزة الفرنسي مبابي بعدما بلغ سقف سرعة 36 كلم في الساعة.

ونجح حكيمي في تسجيل 8 أهداف خلال الموسم الجاري وكان وراء 10 تمريرات حاسمة، وهو ما جعله مرشحا، بقوة، للعودة إلى فريقه ريال مدريد، وفق ما كشفته وسائل إعلام إسبانية.