إسبانيا تعلن رسميا عودة “الليغا” يوم 11 يونيو بمباراة “ديربي”

أصدرت وزارة الرياضة والثقافة الإسبانية، اليوم الجمعة، بيانًا رسميًا تعلن من خلاله قرار استئناف الدوري الإسباني “لليغا” يوم 11 يونيو المقبل، على أن يتم إنهاء الموسم الحالي يوم 19 يوليو المقبل.

وأكدت الوزارة أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الليغا وافقا خلال اجتماع مجموعة اتصال تم تشكيلها للتشاور مع هيئة الرياضة على صيغة جدول 11 جولة متبقية في دوري الأضواء والدرجة الثانية”.

وأضاف المصدر ذاته، أنه “سيتم استئناف المسابقة في 13 و14 يونيو بينما ستقام أول مباراة بعد العودة في 11 من نفس الشهر بين إشبيلية وريال بيتيس” “ديربي الأندلس.

وأعلنت رابطة الدوري الإسباني أن باقي مباريات الجولة الـ28 من المسابقة ستجرى يومي 13 و14 يونيو، كما أكدت إقامة مباريات الجولات المتبقية يوميًا حتى تنتهي المسابقة يوم 19 يونيو المقبل.