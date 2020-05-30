أرملة اليوسفي للملك: المغاربة رزؤوا في خديم نذر حياته لخدمة ملوكه ووحدة بلده

بعثت هيلين اليوسفي، أرملة المرحوم الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي، برقية تعزية إلى الملك محمد السادس، وذلك إثر وفاة زوجها ليلة الخميس الجمعة بالدار البيضاء، عن عمر يناهز 96 سنة.

ومما جاء في برقية هيلين اليوسفي، “ببالغ الألم وعميق التأثر، أعبر لكم جلالة الملك عن أحر تعازي وأصدق مشاعر مواساتي ومؤازرتي إثر رحيل الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي هذا اليوم”.

وقالت اليوسفي إنه، “إذا كنت على المستوى الشخصي قد رزئت في زوجي ورفيق حياتي، فإن المغرب والمغاربة رزؤوا أيضا في خديم وفي نذر حياته كاملة لخدمة ملوكه واستقلال ووحدة وإقلاع بلده”.

وأكدت اليوسفي، في هذه البرقية أن، “سي اليوسفي كان يكن لشخص جلالة الملك، “عميق مشاعر الود الأبوي التي ما فتئ يؤكدها ويعبر عنها حتى خارج إطار ممارسة مهامه الرسمية”.

وخلصت اليوسفي، إلى أنه “إذ أعبر عن بالغ تأثري لهذا الرزء الفادح، فإني أشاطر جلالتكم هذا الألم كما أشاطره مع شعبكم”.