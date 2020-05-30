تفوق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على غريمه التقليدي ليونيل ميسي، في التصنيف العالمي لأكثر اللاعبين دخلا في العالم.
وعلى مستوى تصنيف جميع الرياضيين، جاء نجم التنس العالمي روجي فيديرير في المركز الأول بـ 106.3 مليون دولار، متبوعا برونالدو بـ 105 مليون دولا، ثم ميسي ثالثا بدخل قدره 104 مليون دولار يليه النجم البرازيلي نيمار في المركز الرابع بما مجموعه 95.5 مليون دولار.
وارتباطا بموضوع التصنيف العالمي لأكثر 100 رياضي دخلا في العالم، حل النجم المصري محمد صلاح في المركز الـ 34 بدخل قدره 35.1 مليون دولار متفوقا على النجم الفرنسي مبابي، الذي حل في المركز الـ 36 عالميا بما مجموعه 33.8 مليون دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر نجم عربي في القائمة.. رونالدو يتفوق على ميسي في التصنيف العالمي لأكثر اللاعبين دخلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.