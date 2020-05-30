نجم عربي في القائمة.. رونالدو يتفوق على ميسي في التصنيف العالمي لأكثر اللاعبين دخلا

تفوق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على غريمه التقليدي ليونيل ميسي، في التصنيف العالمي لأكثر اللاعبين دخلا في العالم.

وعلى مستوى تصنيف جميع الرياضيين، جاء نجم التنس العالمي روجي فيديرير في المركز الأول بـ 106.3 مليون دولار، متبوعا برونالدو بـ 105 مليون دولا، ثم ميسي ثالثا بدخل قدره 104 مليون دولار يليه النجم البرازيلي نيمار في المركز الرابع بما مجموعه 95.5 مليون دولار.

وارتباطا بموضوع التصنيف العالمي لأكثر 100 رياضي دخلا في العالم، حل النجم المصري محمد صلاح في المركز الـ 34 بدخل قدره 35.1 مليون دولار متفوقا على النجم الفرنسي مبابي، الذي حل في المركز الـ 36 عالميا بما مجموعه 33.8 مليون دولار.