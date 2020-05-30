وفاة الفنان المصري حسن حسني إثر أزمة قلبية

توفي الفنان المصري حسن حسني، فجر السبت، عن عمر يناهز 89 عاما إثر أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى دخوله مستشفى دار الفؤاد بالعاصمة القاهرة، مساء أمس.

ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنان الراحل كما نعاه فنانون من مختلف الدول العربية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان أخر ظهور للفنان الكبير حسن حسني، مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي بصحبة حفيدة قبل أن يدخل إلى المستشفى.



وشارك الراحل خلال موسم رمضان الماضي بشخصية "عم تحسين" في مسلسل "سلطانة المعز" مع النجمة غادة عبد الرازق ليكون أخر أعماله الدرامية.

مشواره الفني

ولد حسني في أكتوبر/ تشرين الأول عام 1931 وبدأ بالتمثيل في مسرح المدرسة الذي حصل منه على العديد من الجوائز ثم فرقة المسرح العسكري وبعدها المسرح القومي.

وقدم الراحل على مدى أكثر من نصف قرن نحو 200 فيلم، إضافة إلى المسلسلات الدرامية والسهرات التلفزيونية والأعمال المسرحية، واشتهر بتنوع أدواره ما بين الأدوار الكوميدية والجادة.

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بدأ مشواره السينمائي بأدوار بسيطة في أفلام مثل (الكرنك) و(أميرة حبي أنا) قبل أن يلفت الأنظار إليه في (سواق الأتوبيس) مع المخرج عاطف الطيب عام 1982 .

وقدم أفلاما بارزة في السينما المصرية منها (المساطيل) و(الهجامة) و(سارق الفرح) و(ليه يا بنفسج) و(المواطن مصري) و(دماء على الأسفلت) و(ناصر 56) و(خارج على القانون).





وقف إلى جانب الأجيال الجديدة التي ظهرت بعده وشاركها بدايتها السينمائية مثل علاء ولي الدين في (عبود على الحدود) ومحمد سعد في (اللمبي) وهاني رمزي في (محامي خلع) وأحمد حلمي في (ميدو مشاكل) حتى أطلق عليه لقب "الجوكر".

وعلى خشبة المسرح قدم العديد من الأعمال منها (على الرصيف) و(سكر زيادة) و(فلاح فوق الشجرة) و(جوز ولوز) و(عفروتو) و(حزمني يا).

وفي الدراما التلفزيونية برع في أدوار متعددة بمسلسلات (أبنائي الأعزاء شكرا) و(السبنسة) و(قهوة المواردي) و(بوابة الحلواني) و(يا رجال العالم اتحدوا) و(رأفت الهجان) و(أين قلبي) و(أم كلثوم) و(رحيم).

ونال الفنان الراحل العديد من الجوائز على مدى مشواره وكرمه مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأربعين عام 2018.