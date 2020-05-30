السلطات الأمريكية تلقي القبض على ضابط الشرطة المتهم بقتل جورج فلويد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 مايو 2020

الخليج 365 - متابعات

قال مفوض إدارة مينيسوتا للسلامة العامة، إن الشرطي المسؤول عن مقتل الأمريكي الأسود جورج فلويد، بعد دهس عنقه، تم احتجازه، الجمعة.



ولم يعلن المفوض، في مؤتمر صحفي، الجمعة، أي تفاصيل عن التهم الموجهة للضابط الذي أقيل من منصبه بعد التسبب في الحادث.

وتسبب الحادث، الذي تم تصويره في مقطع فيديو، شهد انتشارًا واسعًا على شبكة الإنترنت، في اشتباكات وأعمال عنف في مدينة مينابوليس، الأمر الذي دفع إلى نشر قوات من الحرس الوطني لمساعدة الشرطة المحلية في احتواء الاشتباكات وأعمال العنف والحرائق.

وتحولت الاحتجاجات التي بدأت منذ 3 أيام، إلى أعمال عنف شملت أنحاء عدة من ولاية مينيسوتا الأمريكية، بعد مقتل جورج فلويد.

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من جانبه، قال حاكم ولاية مينيسوتا الأمريكية تيم فالز، إن تغريدة الرئيس دونالد ترامب عن مينيسوتا "ليست مفيدة"، عندما سئل عنها في مؤتمر صحفي، الجمعة.

وأضاف الحاكم، "هذا غير مفيد، مدينة مينابوليس تفعل كل ما في وسعها. إذا ارتكبت أخطاء وكانت هناك مساءلة، علينا القيام بذلك. ولكن في اللحظة التي نكون فيها، في لحظة شديدة التقلب، أي شيء قد يضيف الوقود إلى الحريق، يمثل تحديا حقا".

كان موقع تويتر، اعتبر تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب "تُمجد العنف"، وذلك في إطار تعليق ترامب على الاشتباكات الجارية في مينابوليس، مع تصاعد حدة الاحتجاجات إثر وفاة المواطن الأمريكي الأسود جورج فلويد، الذي ظهر في فيديو وهو يجاهد لالتقاط أنفاسه بينما يضغط ضابط شرطة أبيض بركبته فوق عنقه.

وحذر ترامب، في تغريدته، من أنه "عندما يبدأ النهب، يبدأ إطلاق النار"، قائلا إن "قطاع الطرق هؤلاء يدنسون ذكرى جورج فلويد، ولن أدع ذلك يحدث. تحدثت للتو إلى حاكم (مينيسوتا) تيم فالز وأخبرته أن الجيش معه طوال الطريق. أي صعوبة وسنفرض السيطرة، ولكن عندما يبدأ النهب، يبدأ إطلاق النار".

ووضعت شركة تويتر تحذيرا يخفي تغريدة ترامب قبل إمكانية الضغط على علامة الاستمرار لرؤيتها، كما منعت التعليق عليها أو الإعجاب بها أو إعادة تغريدها، قائلة إن "هذه التغريدة تنتهك قواعد تويتر بشأن تمجيد العنف. لكن قررنا أنه قد يكون من المصلحة العامة الإبقاء على إمكانية الوصول إلى التغريدة".

و أطلقت شرطة مدينة منيابوليس الأمريكية، سراح مراسل CNN عمر جيمينيز وفريقه بعد اعتقالهم على الهواء، خلال تغطية الاحتجاجات التي تشهدها المدينة إثر وفاة المواطن الأمريكي الأسود جورج فلويد

وكان حاكم ولاية مينيسوتا تيم فالز، اعتذر لشبكة CNN، مؤكدا أن اعتقالهم "غير مقبول".