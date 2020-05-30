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وفاة الفنان المصري حسن حسني عن 89 عاماً

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جدة - بواسطة طلال الحمود - توفى الفنان المصري، حسن حسني، ليل الجمعة السبت، عن عمر ناهز 89 عاماً، بمستشفى دار الفؤاد في القاهرة.

وكان حسني قد أصيب بأزمة قلبية مفاجئة أدت إلى دخوله المستشفى، وظل على إثرها بالعناية المركزة حتى فارق الحياة ليل الجمعة السبت، وفق وسائل إعلام مصرية.

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إلى ذلك قال نقيب المهن التمثيلية، الفنان أشرف زكي، إنه جاري التواصل مع عائلة الراحل لمعرفة موعد ومكان تشييع الجنازة.

يذكر أن حسن حسني قد شارك فى العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية المهمة على مدار المواسم الماضية، كمسلسل "سلطانة المعز" مع غادة عبد الرازق، والذي عرض في موسم دراما رمضان الحالي. وقبلها شارك في مسلسل "أبو جبل"، لمصطفى شعبان، والذي عرض في موسم دراما رمضان الماضي.

كما شارك في موسم عيد الأضحى السينمائي الماضي بفيلم "خيال مآتة"، من بطولة أحمد حلمي، ومنة شلبي وخالد الصاوي وبيومي فؤاد.

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