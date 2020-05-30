محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (أ ش أ):
فرض جاكوب فراي عمدة مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية حظر التجوال في أنحاء المدينة في محاولة لاحتواء تداعيات حالة الفوضى التي أعقبت اندلاع مظاهرات لعدة ليال بالمدينة احتجاجا على مقتل شخص من السود من قبل أحد ضباط الشرطة.
ويأتي قرار عمدة المدينة في نفس اليوم الذي أعلن فيه المسئولون بها عن اعتقال وتوجيه الاتهام إلى الضابط ديريك تشوفين بتهمة القتل الخطأ لجورج فلويد وهو الحادث الذي وقع يوم الاثنين الماضي وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل يظهر الضابط وهو يضغط بركبته على عنق فلوريد ما أدى لاختناقه وهو ما تسبب في إثارة الكثير من المظاهرات الاحتجاجية والفوضى والاعتقالات في عدد من المدن الأمريكية.
ووفقا ما أعلنه عمدة المدينة، يبدأ الحظر من الثامنة من مساء الليلة بالتوقيت المحلي للمدينة ويستمر حتى السادسة صباحا، ولن يسمح بالتنقل أو التجمعات العامة، ومن المقرر أن يستمر هذا الحظر في نفس التوقيت من الليلة التالية ، ومن يخالف هذه التعليمات قد يتعرض للحبس 90 يوما ودفع غرامة 1000 دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر فرض حظر تجوال مسائي بمدينة مينيابوليس بعد فوضى المظاهرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.