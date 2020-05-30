الولايات المتحدة تصف طباعة عملة ليبية في روسيا بالمزيفة

محمد اسماعيل - القاهرة - طرابلس- (د ب أ):
قالت سفارة الولايات المتحدة في ليبيا، إن واشنطن أشادت بمالطا لإيقافها مبلغًا من العملة الليبية يعادل 1.1مليار دولار وصفتها بالمزيفة.
وأكدت السفارة الأمريكية في تغريدة على موقع "تويتر"، أن "هذه العملة طبعتها شركة روسية مملوكة للدولة الروسية وأمر بها كيان مواز غير شرعي"، في إشارة إلى مصرف ليبيا المركزي الموازي في شرق ليبيا والتابع للحكومة المؤقتة التي لا تعترف بحكومة الوفاق في طرابلس.
وحملت الولايات المتحدة روسيا المسؤولية وأكدت ضرورة أن تتوقف روسيا عن أفعالها التي وصفتها بأنها "خبيثة ومزعزعة للاستقرار في ليبيا".
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