مصرع عاملين سقطا في بالوعة صرف صحي بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

لقي عاملان بالصرف الصحي في القليوبية حتفهما، الجمعة، أثناء عملهما في مدينة قليوب، فيما تواصل السلطات عملية استخراج جثتيهما، بحسب بيان لمديرية أمن القليوبية.

كان العاملان يعملان في تسليك بالوعة صرف صحي في منطقة قلما التابعة لمدينة قليوب.

تلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء أحمد العشماوي مدير الحماية المدنية بالقليوبية، بتلقيه بلاغا من الأهالي بمصرع العاملين.

انتقل المقدم أحمد الشعراوي، مدير الحماية المدنية بجنوب القليوبية لمكان الواقعة، فيما تكثف أجهزة الحماية المدنية من جهودها لاستخراج جثتيهما.