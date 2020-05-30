تعرف على ضوابط ومواعيد التقديم للصف الأول الابتدائى بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

نشرت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ضوابط وتعليمات ومواعيد التقديم للصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2020 / 2021

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضوابط وتعليمات التقديم والتنسيق للصف الأول الابتدائي للعام الدراسي2020/2021 بحيث يتم التقديم إلكترونيا بسبب الظروف الاستثنائية الطارئة التي تمر بها البلاد من مواجهة لتفشي فيروس كورونا المستجد.

وتتضمن ضوابط التقديم التالي:-

- الإعلان في مكان واضح بالمدارس والادارات التعليمية عن فتح باب التقدم للتسجيل الإلكتروني للصف الأول الابتدائي, وذلك في الفترة من 1/6 حتى 30/6 بحيث لا يقل عن 6 سنوات لا يزيد عن 9 سنوات.

- التقديم إلكترونيا عن طريق ولي الأمر من خلال بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, حيث يتم الدخول باستخدام الرقم القومي للمتقدم, وفي حالة تعسر ولي الأمر في التسجيل يتم التوجه الي المدرسة الراغب التقدم اليها ومعه صورة من شهادة الميلاد وبطاقة الرقم القومي لولي الأمر ليتولي مسئول وحدة المعلومات بالمدرسة التقديم علي أن يسجل ولي الامر 3 رغبات علي الاقل وبحد أقصي 5.

- تلتزم المدرسة بتسجيل رغبات التقدم لأولياء الأمور الذين لم يتمكنوا من التسجيل في الفترة المحددة علي ان يتم استكمال قواعد وإجراءات القبول وفق القواعد المنظمة لذلك.

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- الطلاب الوافدين يقوم ولي الأمر بتقديم أوراق الالتحاق في الإدارة التعليمية حيث تقوم جهة الاختصاص بمراجعة المستندات ثم التسجيل لهم حتي يتم قبولهم من الادارة

- يمتد سن الالتحاق للتلاميذ ذوى الاعاقة البسيطة من 6 لـ12سنة.

- تقوم المدرسة عقب غلق الموقع بطباعة كشوف المتقدمين من خلال الموقع والقيام بالإجراءات الخاصة بالقبول وفقًا للقواعد المنظمه لذلك من خلال قبول الطلاب الأكبر سنًا.

- القبول المبدئي وفحص الملفات للمتقدمين وذلك خلال الفترة من 17 حتى 31/7 ولا يجوز الامتناع عن الاستلام طالما في المواعيد المقررة قانونا ومستوف الشروط.

- يمكن لولي الأمر الاطلاع علي نتيجة قبول نجله من خلال الموقع الإلكتروني بعد الفترة المحددة, وفي حالة قبول نجله في أكثر من مدرسة يقوم باختيار المدرسة التي يرغب بالحاق نجله فيها.

- يتم تشكيل لجان استلام الملفات الورقية للتلاميذ المقبولين إلكترونيا بالمدارس.