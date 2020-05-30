​​بالمصروفات والشروط والأوراق.. تعرف على أفضل بدائل الثانوية العامة لحاملي "الإعدادية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أوشكت المديريات التعليمية على الانتهاء من تصحيح وإعلان نتائج الصف الثالث الإعدادي، ليحدد من خلالها الطلاب وجهتهم إلى المرحلة الثانوية أو المدارس الفنية.

يقدم "الخليج 365" أبرز المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم، بعيدًا عن شهادة الثانوية العامة..

* مدارس "ستيم"

تتوسع وزارة التربية والتعليم، في إنشاء مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، في إطار اهتمامها برعاية الموهوبين في مجالي العلوم والرياضيات، نظرًا لحاجة الدولة لزيادة عدد الطلاب المقيدين بالشعب العلمية، بعد اتجاه الكثير من الطلاب للشعبة الأدبية بالثانوية العامة.

ويوجد 11 مدرسة بمحافظات (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الدقهلية، كفرالشيخ، أسيوط، البحر الأحمر، الأقصر، المنوفية، الإسماعيلية، والغربية)، وجاري إنشاء 4 مدارس جديدة في محافظات (الشرقية، القليوبية، بني سويف، وقنا)، وتخطط الوزارة لإنشاء مدرسة للمتفوقين في العلوم التكنولوجيا بكل محافظة.

ويشترط للالتحاق بها حصول الطالب بالشهادة الإعدادية على نسبة 98% والدرجة النهائية في مادة من ثلاثة مواد "العلوم، الرياضيات، اللغة الإنجليزية"، أو 95% والدرجة النهائية في مادتين من المواد الثلاثة.

وتقبل المدارس الطالب الحاصل على شهادة إتمام الدراسة في مرحلة التعليم الأساسي "الإعدادية"، والحاصل على براءة اختراع معتمدة من أكاديمية البحث العلمي، ولو لم يكن مستوفي لشروط المجموع الكلي والدرجات النهائية في مادة أو مادتين.

مصروفاتها لطلاب المدارس الحكومية 1000 جنيه سنويًا، ولطلاب المدارس الخاصة والدولية 31 ألف جنيه، ولطلاب المدارس الخاصة الذين تقل مصروفاتهم عن 30 ألف جنيه، مبلغ مساوي لما يسددونه للمدارس المقيدين بها.

يتسلم الطالب عند دخوله المدرسة جهاز "لاب توب"، ويسدد مبلغ تأميني نظيره، وتمنح في النهاية الشهادة الثانوية المصرية في العلوم والتكنولوجيا، ويتاح لخريجيها الحصول على منح بالخارج أو بالجامعات الدولية في مصر، وللخريجين شريحة خاصة بتنسيق القبول بالجامعات الحكومية تعتمد على النسبة المرنة.

- حصل عدد كبير من طلاب هذه المدارس على جوائز عالمية أبرزهم الطالبة ياسمين يحي مصطفى التي حصلت على المركز الأول عن فئة علوم الأرض والبيئة في معرض "إنتل" الدولي للعلوم والهندسة الذي انعقد في بتسبرج، لاختراعها جهاز "القوة الكامنة في قش الأرز"، الذي يعمل على تبخير المياه على حرارة حرق قش الأرز، وتوليد أنواع مختلفة من الطاقة.

* مدارس التكنولوجيا التطبيقية

موعد التقديم للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية لعام 2020/2021.

وأضافت أنه سيتم الإعلان عن فتح باب التقديم للطلاب على البوابة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال شهري يونيو ويوليو، ويجب على المتقدمين الالتزام بالأوراق التي سيقرها الإعلان مثل الملف الخاص الذي يضم صورة شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية العامة) 2020/2021، وبيان نجاح معتمد من الإدارة التعليمية التابع لها، بالإضافة إلى صورة شهادة الميلاد، و2 صورة شخصية حديثة للطالب المتقدم، وصورة بطاقة ولي الأمر، وتسليمه بمقر المدرسة المراد التقديم إليها في الفترة التي سيتم تحديدها بالإعلان، وأنه يجب على المتقدمين اجتياز الاختبارات التي ستضعها الوزارة في اللغة الإنجليزية واللغة العربية والرياضيات، والمقابلات الشخصية التي ستعقد بمقر كل المدرسة.

خريطة أماكن مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تم تشغيلها حتى الآن

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم افتتحت مدرستين بالعام الدراسي 2019/2018، هي أولًا: مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة المنوفية، بالشراكة مع مجموعة شركات ومصانع العربي والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، وتتخصص المدرسة بمجالات التركيبات الكهربائية، وتبريد وتكييف الهواء، والتصنيع الميكانيكي.

- مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات المتخصصة بمجال الميكاترونيات بمحافظة القاهرة بالشراكة مع شركتي الماكو وإيجيترافو، وثالثًا: مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية المتخصصة بمجالات التشطيبات المعمارية وتبريد وتكييف الهواء والكهرباء، والشبكات الصحية ونجارة العمارة، بالشراكة مع مجموعة شركات طلعت مصطفى وأكاديمية ناس.

- مدرسة أي تك للتكنولوجيا التطبيقية المتخصصة بمجال الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات والتي تتبع نظام مدارس p- tech العالمية، بالشراكة مع شركة "IBM" ومؤسسة الألفي للتنمية البشرية والاجتماعية.

- مدرسة أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع شركة أمريكانا ومؤسسة "مصر الخير"، والتي تتخصص في مجال إدارة وتشغيل المطاعم.

- مدرسة إلكترومصر للتكنولوجيا التطبيقية المتخصصة بمجال الصيانة الكهربائية بالشراكة مع شركة شنايدر والمعهد الأوروبي للتعاون والتنمية والغرفة الفرنسية.

- مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بحلوان المتخصصة بمجالات تشغيل الماكينات والتركيبات الميكانيكية والسباكة والمعالجات الحرارية واللحام وتشكيل المعادن والبتروكيماويات والتركيبات الكهربائية والمعدات الكهربائية والإلكترونيات والحاسبات وتبريد وتكييف الهواء ونجارة الأثاث وميكانيكا السيارات.

Advertisements

- مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة السلام والتي تتخصص بمجالات تكنولوجيا الميكانيكا وتكنولوجيا الكهرباء والإلكترونيات، بالشراكة مع وزارة الإنتاج الحربي.

- مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الشرقية، المتخصصة بمجال تكنولوجيا الزراعة والري وتكنولوجيا الإنتاج الحيواني والداجني بالشراكة مع شركة الصالحية للاستثمار والتنمية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (مشروع تطوير القوى العاملة).

- مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية المتخصصة بمجالي الكهرباء والميكانيكا بالشراكة مع مؤسسة آل السويدي للتنمية.

- مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية المتخصصة بمجال تكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات بالشراكة مع شركة إيجيبت جولد بمحافظة القليوبية.

* المدارس الفنية العسكرية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، افتتاح أول مدرسة فنية عسكرية بالمحافظة، وهي مدرسة الشهيد أحمد أبوبكر المعدنية العسكرية نظام الثلاث سنوات، التابعة لإدارة السلام التعليمية.

وتضم المدرسة أقسام: حديد مشغول ولحام، معادن زخرفية، أثاث معدين، وزخرفة إعلان، ويبلغ عدد طلابها 797 طالبًا بـ24 فصلًا، ويعمل بها 188 معلمًا وإداريًا.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن المدارس الفنية العسكرية، مبادرة شرعت وزارة التربية والتعليم في تنفيذها بالتعاون مع قيادة قوات الدفاع الشعبي بالقوات المسلحة، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتحقيق الانضباط في المدارس الفنية الصناعية بنين نظام الـ3 سنوات.

ويرصد الخليج 365، في السطور التالية، أبرز المعلومات عن المدارس الفنية العسكرية..

- مبادرة تنفذها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع قيادة الدفاع الشعبي.

- تستهدف 27 مدرسة فنية صناعية بنين بمعدل مدرسة في كل محافظة.

- تهدف لتأسيس طلاب التعليم الفني لتزويدهم بقيمة الانضباط.

- الإحصاءات كشفت سهولة توظيف طلاب التعليم المزدوج الذين يجمعون بين التعليم والتدريب في المصنع، لتعودهم على الانضباط، بينما طلاب المدارس الصناعية الذين يدرسون ويتدربون داخل المدرسة يفتقدون قيمة الانضباط للعديد من الأسباب.

- جرى اختيار المدارس وفقًا لمجموعة من المعايير حددتها قوات الدفاع الشعبي منها: اكتمال هيئة التدريس، والتأمين الكامل، وفي بعض الأحيان طالبت قوات الدفاع الشعبي برفع أسوار المداس المستهدفة.

- يشترط ألا يكون في المدرسة طلاب مقيدون بنظام العمال أو التعليم المهني لأن هذه الأنواع لا تلزم الطلاب بالحضور.

- يرتدي الطلاب زيًا موحدًا على أن يلتزموا به.

- يدرس الطلاب مقررًا عسكريًا يدرسه لهم ضباط.

- المقرر العسكري مادة نجاح ورسوب، وفي حال رسوب الطالب فيه يمنع من دخول الامتحانات بالمواد الأساسية.

- من المقرر التوسع في التجربة كل عام لزيادة عدد المدارس التي يتحقق فيها الانضباط.

* مدرسة الضبعة النووية

تبدأ مدرسة الضبعة النووية فتح باب القبول، للالتحاق بالصف الأول الثانوي بالمدرسة، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، على موقع الوزارة.

ويشترط الالتحاق بالمدرسة النووية بالضبعة، بأن يكون الطالب حاصلًا على الشهادة الإعدادية هذا العام، وأن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وحاصلًا كحد أدنى للقبول على مجموع 250 درجة في الشهادة الإعدادية، سواء من أبناء محافظة مطروح أو المحافظات الأخرى، وألا تقل درجاته في مواد اللغة الإنجليزية والرياضة والعلوم عن 90% لكل مادة، كحد أدنى، وأن يكون الطالب على دراية جيدة باستخدام الحاسب الآلي.

وتشمل شروط الالتحاق، أن يجتاز الطالب جميع الاختبارات العلمية والطبية وكشف الهيئة، التي سيتم إجراؤها فى مطروح والقاهرة، لاختيار 75 طالبًا فقط من المتقدمين للالتحاق بالصف الأول الثانوي.

وتحددت مصاريف الدراسة للصف الأول الثانوى في المدرسة النووية بالضبعة، بمبلغ 3 آلاف جنيه مقابل الخدمات الطلابية، بالإضافة إلى المصاريف العادية التى لا تتجاوز 120 جنيهًا.

* المدارس الفنية لمياه الشرب

يجب ألا يزيد السن على 18 عامًا في أول أكتوبر، واجتياز الطالب لاختبار القدرات، وألا يقل المجموع عن 250 درجة (83.3 %) كحد أدنى، وتكون الأولوية لأعلى مجموع درجات لكل محافظة على حدة.

المستندات المطلوبة

ملف التقديم، وصورة استمارة النجاح، وأصل شهادة الميلاد، و8 صور شخصية مقاس 4×6، وصورة بطاقة الوالدين، وأصل فاتورة الكهرباء للمنزل، وشهادة طبية “باطنة، ورمد، وعظام” معتمدة ومختومة من مستشفى حكومي.

يتم تسليم المستندات في مقر أقرب مدرسة من المحافظة التابع لها المتقدم، ابتداء من 10 يوليو حتى 4 أغسطس 2016.

* أكاديمية السويدي بالعاشر من رمضان

يقبل الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة وبمجموع لا يقل عن 220 /280 درجة، ويجب أن يكون الطالب المتقدم حاصل على شهادة الإعدادية هذا العام.

ويتم إخطار كل طالب بميعاد بداية الاختبارات عند تقديمه للأوراق أو بإرساله بالميل له، إذا كان تقديمه من خلال الموقع الإلكتروني.

تسعى المدرسة لتحقيق تنمية مهارات العامل المصري، باعتباره العنصر القادر الذي يستطيع تطوير المنتج.

يشرف على المدرسة طاقم ألماني من الكفاءات المميزة في التعليم الفني، يعاونهم فريق من الشباب المصري الذي يسعى لاكتساب المهارة والخبرة من الألمان للقيام بمهمة الإدارة مستقبلًا.

​