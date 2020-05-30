صور / الولايات المتحدة: قتيل خلال إحتجاجات على قتل الشرطة لـ"رجلٍ أسود"

لقي شخص حتفه وأعتقل 5 آخرون بمظاهرات شهدتها الخميس، مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، شمالي الولايات المتحدة الأمريكية، إحتجاجًا على قتل شرطي لمواطن من ذوي البشرة السوداء بالمدينة.

وقد قتل شرطي الإثنين الماضي المواطن جورج فلويد (46 عامًا) من أصحاب البشرة السوداء بالمدينة المذكورة؛ ما أدى إلى حالة عارمة من الغضب بين المواطنين الذين يرفضون ممارسات الشرطة ضد السود.

وتعليقا على ما شهدته مدينة مينيابوليس الخميس، من مظاهرات قال جون إيلدير، رئيس الشرطة، إن شخصًا لقي حتفه نتيجة إطلاق النار عليه في مصادمات بين المتظاهرين، فضلا عن إعتقال 5 آخرين قال إنهم ضلعوا في حوادث حرق ونهب للمحلات التجارية.

وتعتبر هذه الليلة الثانية على التوالي التي تشهد فيها المدينة المذكورة إشتباكات بين محتجين والشرطة صاحبتها عمليات سلب ونهب، وذلك على خلفية مقتل رجل أسود على يد شرطي أبيض بطريقة وحشية.

وإنتشرت لقطات مصورة عبر مواقع التواصل الإثنين الماضي، يظهر فيها شرطي يثبّت جورج فلويد على الأرض وهو مكبل اليدين لأربعة دقائق واضعا ركبته فوق رقبته أثناء إعتقاله، فيما يقول الأخير أكثر من مرة "لست قادرا على التنفس".

ويظهر في الفيديو أن الضابط قد إستمر في الوضعية نفسها رغم غياب فلويد عن الوعي، وتم فحص نبضه بعد حوالي ثلاث دقائق من توقفه عن محاولة التنفس، لينقل بعدها بواسطة سيارة إسعاف للمستشفى.

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وأثارت المقاطع المصورة لمقتل فلويد، غضبًا في مواقع التواصل الاجتماعي كما خرج الآلاف إلى شوارع مدينة مينيابوليس، احتجاجًا على الواقعة.

والثلاثاء، أعلن رئيس بلدية مينيسوتا، جاكوب فراي فصل الضباط الأربعة المتورطين بالحادثة، فيما طالبت أسرة الضحية بتوجيه تهمة القتل للضباط المتورطين.



(وكالة الأناضول)