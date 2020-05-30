شكرا لقرائتكم خبر عن أوروبا تمدد العقوبات على مسؤولي نظام الأسد والان نبدء بالتفاصيل

مدَّد الاتحاد الأوروبي عقوباته المفروضة على نظام الأسد لمدة عام إضافي؛ وذلك تعبيرًا عن رفض النهج الإجرامي الذي ينتهجه ضد السوريين.

وقال المجلس الوزاري بالاتحاد في بيان أمس: إنه ما زال مصممًا على مواصلة العمل من أجل الدفع باتجاه حل سياسي للصراع في سوريا.

وأوضح البيان أن الاتحاد رفع اسم شخصين وشركة واحدة من قائمة العقوبات بعد أن أوقفوا أنشطتهم الخاضعة للعقاب، كما تم شطب شخصين توفّيا.

وشملت القائمة السوداء التي أعلن عنها المجلس 273 مسؤولًا سوريًا و70 كيانًا اقتصاديًا. كما تشمل العقوبات الأوروبية حظر استيراد النفط من سوريا والاستثمار في قطاع الطاقة وتجميد أصول البنك المركزي السوري.

وتستثني العقوبات المنتجات والمعدات الإنسانية، إلا أن تدفق معونات الإغاثة والمساعدات الانسانية يواجه صعوبات جراء تردد المصارف في التعامل مع المنظمات والهيئات العاملة بمناطق النزاع في سوريا.

وفرض الاتحاد الأوروبي تلك العقوبات لأول مرة عام 2011 ويقوم بتمديدها مطلع يونيو من كل عام.

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وفي هذا السياق قال دبلوماسي أوروبي في إدارة العقوبات «إن أزمة المصارف في لبنان قد ضاعفت الصعوبات التي تواجهها هيئات الإغاثة في سوريا، بحيث لم تعُد قادرة على تحويل المعونات وسداد فواتيرها عبر البنوك في لبنان».

يُذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد أعلن في فبراير الماضي أنه أضاف إلى لائحة العقوبات ثمانية رجال أعمال وكيانَيْن مرتبطَيْن بهم.

وأوضح في حينه أن الأسماء الجديدة هي كل من ياسر عزيز عباس، وماهر برهان الدين الإمام ووسيم قطان وعامر فوز وصقر رستم وعبدالقادر صبرة وخضر علي طه وعادل أنور العلبي، أما الكيانان فهما مجموعة شركات قاطرجي وشام القابضة.

كما اعتبر أن «أنشطة هؤلاء أفادت بشكل مباشر نظام بشار الأسد، بما في ذلك من خلال مشروعات تقع على أراضٍ، تم انتزاعها من أشخاص شردهم الصراع». يأتي هذا القرار فى إطار الإستراتيجية الأوروبية المتبعة ضد سوريا، والتي تهدف إلى ممارسة الضغط على النظام الحاكم وداعميه، وفقًا لبيان الاتحاد.

ولم يجر الاتحاد الأوروبي أي تعديل على هذه العقوبات التي تطال مسؤولين كبارًا في الحكومة السورية ورجال أعمال وعسكريين وأشخاصًا أصحاب نفوذ ساهموا في قمع المدنيين.