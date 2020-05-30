ترامب يدافع عن قراره ضد مواقع التواصل ويلمح لتوكل كرمان

"بات لديها نفوذ يجب مواجهته".. بهذا التصريح دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن قراره الخاص بتجريد مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك مجردة من الحصانة القانونية التي تتمتع بها في ما يتعلق بالمحتوى والنشر.

حيث أصدر ترامب قراراً تنفيذياً يرفع الحصانة القانونية التى كانت ممنوحة لتلك المنصات، بموجب حماية حرية التعبير، ما يفتح الباب أمام مقاضاة تلك المنصات.

وعقب إصدار القرار، أكد ترامب أن خلافه ليس مع موقع تويتر فقط، بل أيضا موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الذي أنشاء منذ فترة ما يسمى بـ"مجلس حكماء" الذي ضم في عضويته الإخوانية توكل كرمان.

قرار ترامب الخاص بوسائل التواصل الاجتماعي وتصريحاته، جاءت أيضا بعد موجه غضب عارمة نتيجة تعين كرمان في ما يسمى بـ"مجلس حكماء فيسبوك".



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وأغضب قرار إدارة "فيسبوك" رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أطلقوا هاشتاقات ترفض قرار "فيسبوك" ومنها: "أرفض توكل كرمان في مجلس حكماء فيسبوك"، و"أرفض مجلس حكماء فيسبوك".

وأعرب المغردون عن رفضهم واستنكارهم الشديد لتولي تلك الإخوانية البارزة في اليمن تلك المهمة والتي بالتأكيد ستسخرها لتصفية الحسابات مع معارضيها كعادتها.

فتوكل كرمان الناشطة اليمنية، المقيمة في تركيا، معروفة بالتحريض على الثورات والفوضى، وأعمال العنف وإراقة الدماء في الدول العربية، وبخاصة الإمارات ومصر، ولا تعارض الاعتداءات الوحشية التي تنفذها المليشيات الحوثية ضد الأهداف المدنية سواء في اليمن أو السعودية.

وكانت كرمان أكبر المستفيدين من احتجاجات 11 فبراير 2011، حيث استطاعت من خلال دماء الشباب اليمني الوصول إلى جائزة نوبل للسلام، والتي فازت بها بالمناصفة في العام ذاته.